    عاجل

    مراسل المنار : الطيران المسير المعادي استهدف سيارة في بلدة صير الغربية في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء المجاعة إلى 322 بينهم 121 طفلا

      مراسل المنار: 12 شهيداً على الأقل جراء استهداف العدو لخيام النازحين ومنتظري المساعدات في خان يونس

      مراسل المنار : تحليق للطيران الحربي الصهيوني في أجواء قرى البقاع الغربي

