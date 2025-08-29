الجمعة   
   29 08 2025   
   5 ربيع الأول 1447   
   بيروت 12:40
    الأونروا: أي تصعيد إضافي بوجود المجاعة في غزة سيفاقم المعاناة ويدفع مزيدا من الناس نحو الكارثة 

      مصادر في مستشفيات غزة: 41 شهيداً في غارات للعدو على القطاع منذ فجر اليوم 

      استشهاد 34 فلسطينياً في غارات شنّها العدو على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 6 من منتظري المساعدات

      شهيدان وجرحى جراء استهداف طيران العدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مسجد الشافعي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

