    3 شهداء جراء غارة للعدو الإسرائيلي على منزل في جباليا النزلة شمال قطاع غزة

      الأونروا: أي تصعيد إضافي بوجود المجاعة في غزة سيفاقم المعاناة ويدفع مزيدا من الناس نحو الكارثة 

      مصادر في مستشفيات غزة: 41 شهيداً في غارات للعدو على القطاع منذ فجر اليوم 

      استشهاد 34 فلسطينياً في غارات شنّها العدو على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 6 من منتظري المساعدات

