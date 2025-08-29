الجمعة   
   29 08 2025   
   5 ربيع الأول 1447   
   بيروت 04:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وصول 4 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال منزلاً في محيط كافتيريا “قهوتنا” بتل الهوى غرب مدينة غزة فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض