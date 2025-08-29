الجمعة   
   29 08 2025   
   5 ربيع الأول 1447   
   بيروت 04:55
ArEnFrEs

    مصدر بمستشفى شهداء الأقصى في غزة: شهيدان ومصابون في قصف مسيرة إسرائيلية شقة سكنية في دير البلح وسط القطاع