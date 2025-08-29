الجمعة   
   29 08 2025   
   5 ربيع الأول 1447   
   بيروت 03:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مجمع ناصر الطبي في غزة: 5 شهداء ومصابون في قصف مسيرات إسرائيلية خيام نازحين بمنطقة المواصي غربي خانيونس