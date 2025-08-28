الجمعة   
    عاجل

    مراسل المنار : العدو الاسرائيلي المتمركز في الموقع المستحدث على طريق حولا – مركبا يطلق الرصاص المتوسط بإتجاه الاطراف الشرقية للبلدتين