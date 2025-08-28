الخميس   
   28 08 2025   
   4 ربيع الأول 1447   
   بيروت 19:38
    عاجل

    مراسل المنار: اثناء محاولة فريق من الهندسة في الجيش اللبناني الكشف على المحلقة المذخرة بقنبلة التي سقطت قرب حفارة في بلدة الناقورة انفجرت القنبلة ما ادى الي وقوع اصابات في صفوف الفريق