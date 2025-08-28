مراسل المنار: اثناء محاولة فريق من الهندسة في الجيش اللبناني الكشف على المحلقة المذخرة بقنبلة التي سقطت قرب حفارة في بلدة الناقورة انفجرت القنبلة ما ادى الي وقوع اصابات في صفوف الفريق