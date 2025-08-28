الخميس   
   28 08 2025   
   4 ربيع الأول 1447   
   بيروت 08:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيروزاليم بوست عن سفير “إسرائيل” بالأمم المتحدة: الواقع أثبت أن اليونيفيل فشلت ولم تمنع تنامي قوة حزب الله