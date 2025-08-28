17 ألف مريض وجريح مهددون بالموت في قطاع غزة مع خروج 80% من المستشفيات عن الخدمة ونفاد النصف من الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة وعدم توفر 65% من المستهلكات الطبية