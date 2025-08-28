إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: قوات إسرائيلية نفّذت إنزالاً على أحد المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية في الكسوة بريف دمشق حيث دمّرت تجهيزات عسكرية لوجستية ونقلت جزءاً منها