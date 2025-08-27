الأربعاء   
   27 08 2025   
   3 ربيع الأول 1447   
   بيروت 15:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: تفتيش منشآتنا سيجري بعد الاتفاق مع الوكالة الدولية وتصديق مجلس الأمن القومي 