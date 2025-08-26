اقتصاد

أكبر صندوق سيادي في العالم يعاقب 5 بنوك “إسرائيلية”

قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميا بأصول تبلغ تريليوني دولار، التخارج من شركة معدات البناء الأمريكية “كاتربيلر” وخمسة بنوك “إسرائيلية” لأسباب أخلاقية.

البنوك المستبعدة هي هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك مزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، وإف.آي.بي.آي هولدينجز.

وأشار الصندوق إلى أن هذه الشركات تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق الحرب والصراع.

وأكد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق أن منتجات “كاتربيلر” تستخدم في هدم غير قانوني وواسع لممتلكات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وأن الشركة لم تتخذ إجراءات لمنع هذا الاستخدام، مع استمرار استلام إسرائيل لهذه المعدات، مما يشكل خطرا على حقوق الأفراد في النزاعات.

كما أكد الصندوق أن البنوك الإسرائيلية شاركت في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس الشرقية عن طريق تقديم خدمات مالية ضرورية للبناء في تلك المناطق، وهي انتهاكات اعتبرها الصندوق مخاطر غير مقبولة.

وقبل التخارج، كان الصندوق يمتلك 1.17% من “كاتربيلر” بقيمة 2.1 مليار دولار، و661 مليون دولار موزعة على البنوك الخمسة مجتمعة.

المصدر: وكالات