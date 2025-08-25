عاجل

اعلام العدو: وصلت في الساعات الاخيرة شحنات اسلحة متقدمة مضادة للصواريخ مباشرة من القواعد البريطانية والاميركية كما ستصل في الايام المقبلة شحنات اسلحة واسلحة دفاع جوي من الامارات العربية