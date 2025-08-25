الإثنين   
   25 08 2025   
   1 ربيع الأول 1447   
   بيروت 12:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    إعلام العدو نقلاً عن مسؤوليين أمنيين: زامير أكد لوزراء الحكومة أن الضغط على حماس سيؤدي إلى خسائر بين المخطوفين والجنود