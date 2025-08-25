الإثنين   
   25 08 2025   
   1 ربيع الأول 1447   
   بيروت 04:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: إصابات جراء قصف الاحتلال نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة