    عاجل

    اعلام العدو: ارتفاع عدد المنتحرين من الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية إلى 22 منذ مطلع العام الجاري