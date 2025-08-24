الأحد   
   24 08 2025   
   30 صفر 1447   
   بيروت 20:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصدر عسكري بوزارة الدفاع اليمنية: الدفاعات الجوية تمكنت بفضل الله من تحييد أغلب طائرات العدو الإسرائيلي المشاركة في العدوان وإجبارها على المغادرة