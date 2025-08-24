الأحد   
    وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة: نحث المواطنين والنازحين القاطنين في مدينة غزة لعدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال وإرهابه ورفض النزوح والانتقال إلى ما تبقى من محافظتي الوسطى وخانيونس