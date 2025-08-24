عاجل

محطة كورسك للطاقة النووية: “الجهاز انفجر” فور اصطدامه بمحطة كورسك ما أدى إلى اندلاع حريق “أخمدته فرق الإطفاء” و لم تقع إصابات جراء سقوط الطائرة المسيّرة في الموقع لكن تم خفض انتاج المحطة من الطاقة