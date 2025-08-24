الأحد   
   24 08 2025   
   30 صفر 1447   
   بيروت 09:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: نحمل العالم العربي والإسلامي أنظمة وحكاماً وشعوباً مسؤولية حماية المسجد الأقصى من اعتداءات ومخططات الاحتلال الخطيرة