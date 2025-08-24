الأحد   
   24 08 2025   
   30 صفر 1447   
   بيروت 05:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    مدير الإمداد في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمد المغير: الاحتلال يتعمد تنفيذ عمليات عسكرية متواصلة تشمل القصف الجوي والاقتحامات البرية إلى جانب سيطرة نيرانية كثيفة ما حول القطاع إلى منطقة محاصرة بالكامل، دون أي بقعة آمنة