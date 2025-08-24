عاجل

كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين بعدد من العبوات الأرضية شديدة الانفجار شرق موقع الروضة جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة ورصد وصول قوة إنقاذ لموقع الحدث