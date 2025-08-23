السبت   
   23 08 2025   
   29 صفر 1447   
   بيروت 15:31
    شهيد فلسطيني بقصف العدو الإسرائيلي لمحيط بئر 19 في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة