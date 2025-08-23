السبت   
   23 08 2025   
   29 صفر 1447   
   بيروت 12:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الإسعاف والطوارئ في غزة: 6 شهداء وعدة مصابين من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمال قطاع غزة