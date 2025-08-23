عاجل

وزارة الخزانة الأميركية تعلن أنّ نائب الوزير “مايكل فولكندر” سيترك منصبه بعد خمسة أشهر فقط من مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه و لم تكشف الوزارة عن سبب رحيله