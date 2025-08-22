المتحدثة باسم اليونيسف: لن يجد السكان الجائعون في غزة مكانا يلجأون إليه إذا واصلت “إسرائيل” توسيع نطاق الحرب وإذا لم تستجب المنظمات الدولية لتقرير المجاعة فسنرى عشرات آلاف معرضين لخطر الموت