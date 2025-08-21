الخميس   
   21 08 2025   
   27 صفر 1447   
   بيروت 11:20
    عاجل

    مراسل المنار: محلّقة صهيونية ألقت قنبلة باتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي عيناثا وعيترون جنوب لبنان