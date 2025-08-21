الخميس   
   21 08 2025   
   27 صفر 1447   
   بيروت 06:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    استشهاد عماد الملش جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة الملش بالشارع الثالث في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة