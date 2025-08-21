الخميس   
   21 08 2025   
   27 صفر 1447   
   بيروت 02:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    واشنطن بوست عن المسؤول الإعلامي المقال بالخارجية الأمريكية: لم أتلق أي تفسير لسبب إقالتي