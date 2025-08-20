الأربعاء   
   20 08 2025   
   26 صفر 1447   
   بيروت 19:52
    مراسل المنار: محلقة معادية استهدفت حفارة بوكلن في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان