لبنان

المفتي قبلان: لا توجد قوة بالأرض تستطيع نزع سلاح المقاومة

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أنه “إذا كان في لبنان طائفة تتلهف لبذل دمائها وزهرة شبابها وعظيم إمكاناتها بسبيل هذا الوطن العزيز فهي الطائفة الشيعية بل طائفة المقاومة بكل أطيافها ووجوهها”.

وفيما خص قرار نزع السلاح، أكد المفتي قبلان أن “هذا السلاح هو سلاح الله ولا توجد قوة بالأرض تستطيع نزعه، ونحن قوة خصها الله بالتضحيات التاريخية والإنتصارات الوطنية رغم طعن الأقربين، وإذا كان للبنان الحديث فدية وقربان تاريخي فهو ما قدمه الثنائي الوطني الشيعي وسائر القوى المقاومة التي هزمت “إسرائيل”، وإخفاء الحقيقة ممكن إلا عن الله”.

واضاف الشيخ قبلان، “الإجماع الحاسم من قلة شكلية لا شأن لها بالوطنية على تنفيذ قرار نزع سلاح المقاومة، هو قرار مجنون وفارغ ورخيص وقيمته من قيمة الحبر الفاسد الذي كتب فيه”.

المصدر: موقع المنار