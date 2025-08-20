عاجل

وكالة “سانا” السورية: هذه النقاشات تجري بوساطة أمريكية في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها