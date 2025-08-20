عاجل

سانا : النقاشات تركزت حول خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وإعادة تفعيل اتفاق 1974