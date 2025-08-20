عاجل

وكالة “سانا” السورية: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي في باريس وفداً “إسرائيلياً” لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري