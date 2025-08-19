الثلاثاء   
   19 08 2025   
   25 صفر 1447   
   بيروت 20:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اعلام العدو: نتنياهو اجتمع مع الوفد المفاوض ليلة أمس والانطباع أن رئيس الحكومة معني بصفقة شاملة وليس بمقترح ويتكوف