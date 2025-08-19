كتائب القسام: مجاهدونا أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال تدمير جرافة عسكرية صهيونية من نوع “D9” عصر أول أمس الأحد في ملعب المناصرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة