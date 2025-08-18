عاجل

مراسل المنار: تحركات لجرافات الاحتلال الإسرائيلي مقابل بلدة ميس الجبل جنوب لبنان بالتزامن مع نشاط لآليات صغيرة في الحي الشرقي من المنطقة وتحليق طائرة استطلاع من نوع “كواد كوبتر” على علو منخفض فوق البلدة