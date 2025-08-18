الإثنين   
   18 08 2025   
   24 صفر 1447   
   بيروت 12:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 266 شاحنة فقط دخلت القطاع خلال الأيام الثلاثة الماضية والاحتلال سهل سرقة معظمها