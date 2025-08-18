عاجل

مراسل المنار: قوات العدو تنفذ تفجيراً لأحد المنازل في “حي الكساير” في بلدة ميس الجبل بعد اختراق قوة منها الحدود والتوغل داخل الاراضي اللبنانية شرق البلدة