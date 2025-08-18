الإثنين   
   18 08 2025   
   24 صفر 1447   
   بيروت 08:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: قوات العدو تنفذ تفجيراً لأحد المنازل في “حي الكساير” في بلدة ميس الجبل بعد اختراق قوة منها الحدود والتوغل داخل الاراضي اللبنانية شرق البلدة