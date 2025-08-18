عاجل

لاريجاني: السلام في المنطقة لا يستقر بدون سلاح المقاومة لأنه لن يكون هناك أي قوة قادرة على ردع “إسرائيل” ولا نقبل نهج القوى الكبرى القائم على تحديد مهل محددة