الأحد   
   17 08 2025   
   23 صفر 1447   
   بيروت 22:02
    عاجل

    سرايا القدس: قصفنا مستوطنة “بئيري” و”شواكيدة” في غلاف غزة بعدد من الصواريخ ردًا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا