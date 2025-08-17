الأحد   
   17 08 2025   
   23 صفر 1447   
   بيروت 09:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    3 شهداء وعدد من الإصابات بنيران جيش العدو الاسرائيلي بالقرب من منطقة موراج جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة