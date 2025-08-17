الأحد   
   17 08 2025   
   23 صفر 1447   
   بيروت 08:06
    هيئة البث الإسرائيلية: متظاهرون يغلقون الطريق السريع رقم 1 عند مدخل القدس للمطالبة بعودة المختطفين