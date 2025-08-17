عاجل

المركز الوطني الأميركي للأعاصير: اشتداد قوة العاصفة إيرين بسرعة لتتحول إلى إعصار من الفئة الخامسة مع اقترابها من منطقة البحر الكاريبي ما يهدد جزرا عديدة بأمطار غزيرة وفيضانات