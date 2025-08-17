الأحد   
   17 08 2025   
   23 صفر 1447   
   بيروت 06:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رويترز عن شهود عيان: دوي انفجارات قرب محطة كهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء