مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد الخليلي: على الموالين للعدو إدراك أنه لا منجاة لهم إلا بالاعتصام بالحق والوحدة الإيمانية وجمع الكلمة ومساندة الحق الذي خذلوه