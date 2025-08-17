عاجل

وسائل إعلام أمريكية: إغلاق ميدان كولومبوس في مانهاتن بنيويورك بشكل كامل مع وصول آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى تجمع جماهيري قرب سنترال بارك