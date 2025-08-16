السبت   
   16 08 2025   
   22 صفر 1447   
   بيروت 15:02
    عاجل

    مراسل المنار: 5 شهداء وعدد من المفقودين في قصف منزل في ‫منطقة بئر النعجة غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة