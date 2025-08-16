السبت   
   16 08 2025   
   22 صفر 1447   
   بيروت 07:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    نائبة رئيس الحكومة الإسبانية: يجب تعليق كل المعاهدات مع “إسرائيل” وعلى الاتحاد الأوروبي التوقف عن شراء سلاح منها